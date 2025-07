Conte incredibile e imbarazzante | vuole la guerra commerciale con gli Usa ma nel 2019 diceva il contrario Un video lo inchioda

Incredibile e imbarazzante. Giuseppe Conte è il re dei trasformisti. Primatista assoluto. Oggi chiama alla guerra commerciale con gli Stati Uniti con toni barricaderi; ieri, da primo ministro, affermava l’esatto contrario. Ma un po’ di pudore no? Fratelli d’Italia nella sua pagine Fb sblocca un ricordo. Intervistato all’indomani del trattato sui dazi alla domanda: “Sarebbe stato meglio scatenare una guerra commerciale con gli Stati Uniti?”, il leader del M5S risponde: “Doveva minacciarla una guerra commerciale. Così si fa un negoziato con chi usa queste armi”, replicando che l’unica maniera, secondo lui, di proteggere l’Italia e l’Europa era quella di andare allo scontro, come se non fosse un domani. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Conte incredibile e imbarazzante: vuole la guerra commerciale con gli Usa, ma nel 2019 diceva il contrario. Un video lo inchioda

Conte incredibile e imbarazzante: vuole la guerra commerciale con gli Usa, ma nel 2019 diceva il contrario. Un video lo inchioda; "Non si permetta, sono arrabbiato". L'imbarazzante Conte rinnega Salvini e s'infuria.

