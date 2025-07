Consuntivo Asm Più fatturato ma utili in calo

Fatturato in crescita ma margine operativo lordo in calo per Asm, l’Azienda Speciale Multiservizi partecipata da 11 Comuni del Magentino e del Castanese, che pochi giorni fa ha approvato il bilancio consuntivo del 2024: tutte le aree di attivitĂ dell’azienda sono in ordine e producono ricavi, con l’unica eccezione del global service, che comprende una serie di attivitĂ di diverso genere come la gestione dei parcheggi a Magenta, e sulla quale si lavorerĂ con un’azione di monitoraggio dei costi. Sono questi alcuni degli elementi che caratterizzano i conti di Asm dopo che l’assemblea dei soci, con il solo voto contrario del Comune di Corbetta, ha approvato il bilancio consuntivo 2024. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

In questa notizia si parla di: consuntivo - fatturato - calo - utili

Esselunga: nel bilancio 2024 crescono ricavi e investimenti, soffre la marginalità ; Esselunga apre a Monza la 44a parafarmacia. E chiude il 2024 con ricavi in crescita ma utili in calo; Nestlé: fatturato a 96,5M (-1,8%), crescita in cifra singola media per il caffè, Nespresso a 6,74M (+0,1%).

Kering, ricavi in calo del 16% e utile dimezzato nel semestre - Il fatturato è sceso del 16% a 7,587 miliardi e l’utile netto di attribuzione del gruppo è passato a 474 milioni da 878 milioni del 2024 ... Lo riporta ilsole24ore.com

UPS, ricavi e utili in calo nel secondo trimestre. Ancora niente guidance - UPS, società americana di trasporto pacchi e spedizioni internazionali, ha annunciato un fatturato consolidato del secondo trimestre 2025 di 21,2 miliardi di dollari (rispetto ai 21,8 mi ... finanza.repubblica.it scrive