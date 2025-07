Consiglio sul filo | Mottola resta in aula e garantisce il quorum per il Dup

C'è il numero legale per discutere il Dup. A offrire al sindaco Franco Matacena una stampella, almeno in termini di presenza in aula, è il consigliere Antonio Mottola, del Movimento 5 Stelle, che è rimasto seduto sulla poltrona quando i colleghi di opposizione sono usciti dall'aula per far venire. 🔗 Leggi su Casertanews.it

