Consiglio comunale approvati l’assestamento di bilancio e il Documento unico di programmazione

Martedì (29 luglio) il consiglio comunale di Santarcangelo si è aperto con il ricordo di Massimo Paganelli – ex amministratore comunale recentemente scomparso – da parte del sindaco Filippo Sacchetti, a cui ha fatto seguito un minuto di silenzio di tutta l’assemblea. Il presidente del Consiglio. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

In questa notizia si parla di: consiglio - comunale - approvati - assestamento

Si accende il Consiglio comunale, FutuRa comunica che non ci sarà per protesta - Si accende il Question Time di Frosinone che andrà in scena oggi, 14 maggio. I Consiglieri Comunali del Gruppo FutuRa, Giovambattista Martino, Teresa Petricca e Francesco Pallone, comunicano - tramite una nota - la loro assenza nel Consiglio Comunale, quale azione di protesta e segno di massima.

Consiglio comunale, parte da Catania l’appello per una Costituente Europea - Durante un’assemblea pubblica promossa dalla presidenza del consiglio comunale di Catania nell’aula consiliare di palazzo degli Elefanti e dal Movimento Elettori e Consumatori è stata presentata una lettera aperta che chiede la creazione immediata di un’Europa federale.

Napoli, in consiglio comunale Pd, M5s e Avs portano mozione per riconoscere Stato di Palestina - Tempo di lettura: 3 minuti “Riconoscere la Palestina quale Stato democratico e sovrano”. Lo chiede una mozione all’ordine del giorno del prossimo consiglio comunale di Napoli, convocato per il 23 maggio.

Il consiglio comunale del 25 luglio approva l’assestamento generale e il recepimento della legge regionale definita “Nuovo Piano Casa” che permette la rigenerazione del patrimonio immobiliare palese Vai su Facebook

Consiglio comunale, approvati l’assestamento di bilancio e il Documento unico di programmazione; Consiglio comunale, approvato l'assestamento di bilancio 2025-2027; Consiglio comunale, approvato assestamento generale bilancio. la Marca: “Un passo in avanti verso una idea di città e comunità più solida”.

Sassuolo, approvata in Consiglio comunale la variazione di assestamento generale al bilancio di previsione 2025-2027 - Oltre 2 milioni di euro: a tanto ammonta la variazione di assestamento generale al bilancio di previsione 2025- sassuolo2000.it scrive

CONSIGLIO COMUNALE: APPROVATI I PUNTI DELLA MAGGIORANZA, POLEMICHE SU BAITA DI BONGIO - Ieri sera, lunedì 28 luglio, il consiglio comunale di Ballabio nella dépendance del municipio. Lo riporta ballabionews.com