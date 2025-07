Consiglio comunale approva equilibri di bilancio e variazione di assestamento

FRANCAVILLA FONTANA - Conti in ordine e nuovi investimenti, è questo in sintesi il contenuto degli equilibri di bilancio, il provvedimento approvato nell’ultimo Consiglio comunale di Francavilla Fontana con cui si dimostra la sostenibilitĂ delle spese effettuate dall’ente durante l’esercizio. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Sestri L.: il consiglio comunale aggiorna il DUP e gli equilibri di bilancio

Approvato l'assestamento di bilancio, rispetto degli equilibri ed 1.2 milioni di euro di investimenti! Il consiglio comunale di Monteroni d'Arbia ha approvato a maggioranza, nella seduta di mercoledì 23 luglio, l'assestamento generale ed una variazione al Bil

Variazione bilancio comune. Ecco le novità - PONTEDERA Approvata in Consiglio comunale a Pontedera una variazione di assestamento generale al bilancio di previsione per il triennio 2025-