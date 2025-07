"È inaccettabile che, da Biden a Trump, gli Stati Uniti trattino l'Unione Europea come una minaccia alla sicurezza nazionale, mantenendo un dazio del 50% sull'alluminio europeo con la cosiddetta Section 232. Siamo fuori da ogni logica plurilaterale: la UE non può continuare a subire in silenzio." E' quanto afferma Mario Conserva, segretario generale di Face - la Federazione europea dei consumatori di alluminio - commentando le recenti conferme da parte della Casa Bianca che le esportazioni di alluminio Ue continueranno a essere soggette a un dazio punitivo del 50%. "L'Europa - spiega - anziché rincorrere Washington, dovrebbe fare esattamente il contrario: cancellare immediatamente i propri dazi del 3-6% sull'import di alluminio grezzo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Conserva (Face), con Trump l'alluminio Ue resta con dazi al 50%