Consenso informato per l’educazione sessuale Valditara | Scuola e famiglia insieme come alleati responsabili nel dialogo e nel confronto trasparente e consapevole

Il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha illustrato alla Camera i contenuti del disegno di legge sul consenso informato in ambito scolastico, rispondendo all'interrogazione parlamentare della deputata leghista Rossano Sasso. Il provvedimento trova la sua ratio nell'articolo 30 della Costituzione, che sancisce "il dovere e diritto dei genitori di istruire ed educare i propri figli", principio che secondo il ministro "è stato troppo a lungo dimenticato" nell'ordinamento scolastico. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Operata dopo incidente, Giorgia muore a 26 anni. La famiglia denuncia: “Intervento senza consenso informato” - Giorgia Marino aveva 26 anni ed è morta il 9 giugno all'ospedale Molinette di Torino dopo aver subito un intervento per un incidente in cui era rimasta coinvolta pochi giorni prima.

Sessualità a scuola, solo se i genitori sono d’accordo. Inizia l’iter parlamentare del Disegno di legge sul consenso informato - Partito dalla 7ª Commissione cultura il Disegno di Legge, fortemente voluto dal Deputato della Lega Rossano Sasso, che punta ad introdurre l’obbligo per le istituzioni scolastiche di ottenere il consenso informato scritto dalle famiglie prima di qualsiasi attività legata a temi di sessualità .

Consenso informato a scuola: Lega approva, Pd e M5S critici - Il dibattito sul consenso informato per i genitori riguardo a temi sensibili nelle scuole si infiamma in Parlamento.

Consenso informato per l’educazione sessuale: duello ideologico fra maggioranza e opposizione - L’arma è il fioretto “ideologico” o forse pure la scimitarra ideologica, perché sia i rappresentanti del Governo sia esponenti illustri delle opposizioni usano gli stessi fendenti per colpire l’avvers ... Secondo tecnicadellascuola.it

Audizioni cancellate ed emendamenti lampo: così la destra blinda la legge sul consenso informato - La strategia della commissione Cultura della Camera, mentre si avvicina la scadenza del 5 agosto per gli emendamenti alla legge che vuole cancellare l’educazione affettiva, sessuale e l’inclusione Lgb ... Da editorialedomani.it