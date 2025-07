Conseguenze economiche irrimediabili | il Tar sospende la chiusura di un punto scommesse a Ravenna

Ravenna, 30 luglio 2025 – Il Tar dell’Emilia-Romagna, Sezione Prima, ha sospeso la chiusura di un punto scommesse situato a Ravenna. Come riporta Agipronews (agenzia di stampa periodica telematica che si occupa del mondo dei giochi a pronostico e delle scommesse), la motivazione è da ricercarsi nel fatto che “se il centro scommesse rimanesse chiuso, il titolare andrebbe incontro a conseguenze economiche irrimediabili, anche per il dipendente assunto, in quanto rappresenta la sua unica fonte di reddito ”. Il Tar ha pertanto accolto la richiesta di sospensione urgente presentata dal titolare. Il ricorso era stato presentato contro il provvedimento del Comune di Ravenna dello scorso 10 luglio, che aveva ordinato la chiusura dell’attivitĂ per la sua vicinanza a luoghi sensibili. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

