Consap altri 30 milioni euro per garanzie sui mutui a under 36

Altri 30 milioni di euro per il Fondo di Garanzia per la Prima Casa. Come sottolinea una nota di Consap, il presidente della societ√† Sestino Giacomoni ha comunicato ai componenti del cda la notizia del rifinanziamento a seguito dell'approvazione di un emendamento al Decreto Economia, condiviso da tutti i gruppi parlamentari e approvato dalla Commissione Bilancio del Senato. Per l'ad Vincenzo Sanasi d'Arpe la notizia "conferma il ruolo sociale di Consap - al servizio delle famiglie, dei cittadini e del Paese - che, con il Fondo di Garanzia per la Prima Casa, non solo facilita l'accesso al credito per l'acquisto di un bene primario e fondamentale quale la casa, ma riesce ad a essere una vera e propria leva di sostegno alla natalit√† e alle famiglie numerose. 🔗 Leggi su Quotidiano.net ¬© Quotidiano.net - Consap, altri 30 milioni euro per garanzie sui mutui a under 36

Buongiorno, gradirei il vostro parere. Siamo marito e moglie. Il 6 Giugno abbiamo fatto partire la pratica per un mutuo al 100% con garanzia Consap (a 30 anni) con MPS. Soltanto uno di noi è under 36, ma siamo sposati da 3 anni, e abbiamo tutti i requisiti rich Vai su Facebook

