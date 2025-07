Confesercenti Napoli il comparto moda va difeso dai dazi occorrono aiuti dal Governo

Si è tenuta questa mattina, nella sede di Confesercenti Napoli e Campania, una conferenza stampa dal tema: “Moda del Made in Campania, nuovi mercati, regolarizzazione dell’online e agevolazioni finanziarie per le imprese della Moda”. “E’ stata una giornata molto importante per il mondo della moda, abbiamo messo a confronto – ha detto Vincenzo Schiavo, presidente di Confesercenti Napoli e Campania e vicepresidente Nazionale con delega al Mezzogiorno – tutti coloro che nella moda hanno facoltà di sviluppare economia, ovvero i grossisti e i venditori. Una delle esigenze primarie delle imprese della moda di Napoli è avere a disposizione il cash flow. 🔗 Leggi su Ildenaro.it