di Marco Baridon Conferenza stampa David Juve: la presentazione del nuovo attaccante bianconero, arrivato a parametro zero dal Lille. Le sue dichiarazioni. (inviato all’Allianz Stadium) – Alla scoperta del primo volto nuovo del calciomercato Juve 202526. Conferenza stampa di presentazione di Jonathan David, arrivato a parametro zero dal Lille e dunque neo attaccante bianconero. Quest’oggi, mercoledì 30 luglio, il canadese ha parlato davanti ai media per raccontarsi a 360°. ha seguito LIVE le sue parole. PRIME EMOZIONI – «È una grande emozione essere in una squadra come la Juventus. La prima settimana è andata molto bene, i miei compagni mi hanno aiutato molto quindi fino ad ora tutto bene». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Conferenza stampa David Juve: «Ecco perché ho scelto questo club. Voglio diventare uno dei migliori attaccanti al mondo. Scudetto? Ogni stagione può essere quella buona»