Conduzione dell’area camper affidata a Luido Capriotti.

Risolta, seppur provvisoriamente, la conduzione dell’ area camper sotto la sopra elevata Ascoli-Mare lungo il viale dello Sport. Dopo la diatriba che era sorta nei giorni scorsi, a seguito della quale sono state costrette a intervenire le forze dell’ordine per risolvere una situazione complicata fra i membri delle associazioni interessate, il Comune ha deciso di assegnare, fino a fine settembre, per garantire il servizio agli ospiti che arrivano in città con il camper, a Lido Capriotti, presidente dell’associazione Camper club Truentum e a Piercamillo Campanelli, presidente dell’associazione Campeggio Club Riviera Picena. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

