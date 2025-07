Condannato a quasi 5 anni si nascondeva in una struttura ricettiva di Mestre

Deve scontare una pena di 4 anni e 7 mesi di reclusione, ma si dà alla macchia. Il protagonista della vicenda, un 46enne di origini straniere, è stato arrestato nella notte di domenica 27 luglio dai carabinieri della compagnia di Mestre.Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

