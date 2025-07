Concorso al ministero della Giustizia per 2.970 posti | chi può farlo e come fare domanda

Il Ministero della Giustizia ha pubblicato un nuovo bando di concorso per l' assunzione di 370 funzionari da destinare agli Uffici Notificazioni, Esecuzioni e Protesti (UNEP). Si tratta di un'importante occasione per i laureati in discipline economiche o giuridiche, chiamati a supportare una delle strutture centrali del sistema giudiziario italiano. Gli UNEP, infatti, svolgono un ruolo chiave nell'ambito dell'attività giudiziaria: si occupano della notificazione di atti giudiziari e stragiudiziali, dell'esecuzione forzata e del rilascio di protesti. I nuovi assunti andranno a rafforzare queste attività fondamentali, contribuendo al miglioramento dell'efficienza del servizio giustizia.

Concorso DSGA, prova suppletiva il 29 maggio dalle ore 14:30 alle 16:30. AVVISO calendario Ministero - Con avviso del 7 maggio il Ministero dell'istruzione e del merito ha trasmesso il calendario della prova suppletiva per il concorso pubblico relativo all’accesso all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione, bandito con decreto dipartimentale n.

Concorso dirigenti scolastici: le diverse soglie regionali di sbarramento non determinano disparità di trattamento. I chiarimenti del Ministero - La settimana scorsa è stata posta un'interrogazione parlamentare da parte del deputato Rubano rivolta al ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, per chiarire le iniziative volte a garantire l'adozione di criteri uniformi di ammissione alla prova scritta del concorso per dirigenti scolastici.

Passa il concorso pubblico ma non viene inserito nelle categorie protette, professore fa ricorso al Tar contro il ministero: «Sono un orfano di servizio» - TREVISO - Partecipa a un concorso pubblico per 10 posti nel Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità e si piazza, a livello assoluto, al quattordicesimo posto.

