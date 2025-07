Conclusa la bonifica dell' area ex Vacis a Porta a Mare | monitoraggio falde per 3 anni

Pisa, 30 luglio 2025 - Si è chiuso nei giorni scorsi il cantiere per la bonifica dell’area ex Vacis di Porta a Mare. I lavori riguardavano la rimozione e smaltimento del KEU. L’Arpat, a conclusione dei lavori, ha richiesto il monitoraggio delle acque attraverso l’uso di piezometri per i prossimi tre anni. Il costo complessivo dei lavori ammonta a 589.998 euro di risorse comunali. «Siamo molto soddisfatti della chiusura dei lavori, in particolare per aver portato a compimento un intervento mirato a garantire in primo luogo la salute dei cittadini e anche a evitare un possibile danno ambientale sul nostro territorio comunale - spiega l’assessore all’ambiente del Comune di Pisa Giulia Gambini -. 🔗 Leggi su Lanazione.it

In questa notizia si parla di: bonifica - area - vacis - porta

Morto Emilio Giudici, ex sindaco di Ceriano, curò la bonifica e il rilancio dell’area ex Acna di Cesano Maderno - E’ morto Emilio Giudici, già sindaco di Ceriano Laghetto e presidente del Caam, consorzio per la bonifica dell’area ex Acna.

Degrado in piazza Cavour: iniziata l'opera di pulizia e bonifica dell'area, il video di Salerno Pulita - Da questa mattina uomini e mezzi di Salerno Pulita hanno iniziato l'opera di pulizia e bonifica di piazza Cavour, da anni nel degrado.

Da area fatiscente a spazio pubblico. Via alla bonifica dell’ex Mainetti - Recupera un’area al momento completamente dismessa per farne uno spazio pubblico. È quello che l’amministrazione comunale di Garlasco, guidata dal sindaco Simone Molinari, sta cercando di fare con lo spazio che nella cittadina conosce come "ex-Mainetti" che anni fa ospitava una gastronomia e che oggi è un’area fatiscente che dovrà essere sottoposta ad un importante intervento di riqualificazione.

Keu, lavori di bonifica terminati nell'area ex Vacis a Porta a Mare; Area Ex Vacis a Porta a Mare: parte il cantiere per la rimozione e lo smaltimento del KEU; Keu all'ex Vacis: il Comune di Pisa anticipa le spese per la bonifica e sarà parte civile nel processo.

Conclusa la bonifica dell'area ex Vacis a Porta a Mare: monitoraggio falde per 3 anni - L'assessore Giulia Gambini: "Soddisfazione per i lavori conclusi. Si legge su lanazione.it