Con quello di Uomini e Donne Belen Rodriguez l’estate del gossip si fa interessante

Super bomba gossip su Belen Rodriguez. L’estate 2025 della showgirl argentina potrebbe subire una svolta improvvisa a livello personale, stando alle voci che stanno girando in queste ore e soprattutto alla paparazzata del settimanale Chi. Infatti, lei è stata beccata in dolce compagnia di un ex protagonista di Uomini e Donne. Belen non ha ancora rotto il silenzio, dunque non conosciamo la sua versione, ma intanto l’indiscrezione è stata lanciata e immaginare una novità sentimentale non sarebbe affatto da escludere. Lui è molto conosciuto non solo per ave preso parte a Uomini e Donne, ma anche per il suo lavoro che lo mette a contatto con numerosi vip. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: belen - uomini - donne - rodriguez

Michelle Hunziker incontra gli uomini in garage, Cecilia e Belen ai ferri corti per soldi, Lucarelli e il sold out di Fedez - La settimana dei gossip più pungenti vede protagonisti la conduttrice svizzera, le sorelle Rodriguez, Selvaggia Lucarelli e Alvaro Morata

Belen Rodriguez avvistata con un ex di Uomini e Donne: è amore? - Belen Rodriguez è tornata al centro del gossip estivo. E’ stata avvistata in spiaggia con un ex volto di Uomini e Donne, scatenando la curiosità dei fan e degli appassionati di cronaca rosa.

Belen ha un nuovo fidanzato super sexy: è un ex corteggiatore di Uomini e Donne! (FOTO) - Belen Rodriguez torna a far parlare di sé, e questa volta il gossip è esplosivo. La showgirl argentina non sarebbe in vacanza in Sardegna soltanto per godersi il mare con la piccola Luna Marì, ma sarebbe accompagnata da un volto noto del piccolo schermo.

Belen Rodriguez “beccata” con il nuovo amore in spiaggia? «Lui è un ex corteggiatore di Uomini e Donne» Vai su Facebook

Belen Rodriguez: Chi è Andrea Foriglio? Età, Instagram, Uomini e Donne. Tutto sulla presunta nuova fiamma della showgirl; Belen Rodriguez ha un nuovo amore? Avvistata con Andrea Foriglio; Belen, nuovo amore? In spiaggia con un ex di “Uomini e Donne”.

Belen beccata insieme ad un ex protagonista di Uomini e Donne - Belen Rodriguez beccata insieme ad un ex volto di Uomini e Donne e personaggio famoso. Secondo blogtivvu.com

Belen ha ritrovato il sorriso con l’ex di Uomini e Donne? Le prime foto su Chi - I due sembravano pazzi d’amore ma la relazione è finita bruscamente e a quanto pare, stando anche agli scatti pubblicati oggi sulla rivista Chi, l’osteopata dei vip, sarebbe molto vicino a Belen. Da ultimenotizieflash.com