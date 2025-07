Con i dazi il Pil italiano calerà di mezzo punto nel 2026 | la stima di Giorgetti Contromisure? E’ prematuro

I dazi al 15% imposti dagli Usa comporteranno sul Pil italiano “un calo massimo cumulato di 0,5 punti nel 2026 “, seguito poi da “un graduale recupero” fino al riallineamento allo scenario base entro il 2029. A dirlo è Giancarlo Giorgetti, ministro dell’Economia, rispondendo al question time alla Camera. “Il 27 luglio in Scozia è stato raggiunto un accordo politico tra Unione europea e Stati Uniti per definire i parametri chiave delle relazioni commerciali tra le due aree. Il dazio del 15% per i prodotti europei presenta elementi che avranno un impatto su diversi settori produttivi italiani”, ha detto il ministro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

