Con i bambini a Martina Franca La Bacchetta Magica ha fatto Splash.

Tarantini Time Quotidiano Si terrĂ , dalle ore 18.00 alle ore 21.00 di giovedì 31 luglio, l’evento conclusivo di luglio del campus estivo organizzato anche quest’anno da La Bacchetta Magica ha fatto Splash, presso Villa Vittoria, un’abitazione privata messa generosamente a disposizione dalla proprietĂ per questa attivitĂ sociale e culturale a favore dei minori; la location è su Strada Malva Zona I a Martina Franca, una traversa della Strada Provinciale 64 nei pressi dell’abitato. L’Associazione Splash Aps, infatti, da diversi anni è impegnata a realizzare progetti per sensibilizzare i bambini su tematiche ambientali, in particolare per far conoscere loro la fauna e la flora del territorio, nonchĂ© le tradizioni della comunitĂ in cui vivono. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

