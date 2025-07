Comunità energetica e nuovi fondi per i Comuni | in Vallesina si punta ai 10 Megawatt

Jesi (Ancona), 30 luglio 2025 - Energia solare in Vallesina: i nuovi contributi Pnrr estesi ai Comuni fino a 50mila abitanti fanno volare le richieste. Una spinta decisa all’energia solare con la nuova normativa che prevede il contributo Pnrr fino al 40% e degli incentivi previsti per l’adesione ad una Cer. Un’opportunitĂ precedentemente limitata ai Comuni fino a 5mila abitanti. Le nuove regole operative attive dal 17 luglio hanno permesso a CER+Green, la Cooperativa Energetica Rinnovabile della Vallesina, di iniziare la procedura di caricamento delle domande di contributo. Ora ci sarĂ tempo fino al 30 novembre prossimo per presentare la richiesta di contributo previsto per le Cer o fino ad esaurimento fondi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it