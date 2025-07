Comunicato Stampa | Terza commissione | via libera alla prosecuzione attività volte a promuovere Comunità Energetiche

(Arv) Venezia 30 lug. 2025 - La Terza Commissione del Consiglio Veneto presieduta da Marco Andreoli (Fratelli d'Italia-Giorgia Meloni), e dal vicepresidente Renzo Masolo (Europa Verde), nella seduta odierna ha espresso voto favorevole all'unanimità dei presenti con riferimento al parere alla Giunta regionale n. 534 "Prosecuzione delle attività volte a promuovere e sostenere la costituzione delle Comunità Energetiche (CER) e dei gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente (AERAC) sul territorio regionale. In premessa si rende necessario esplicare quanto segue: la Regione del Veneto, già dal 2022, ha avviato un percorso atto a favorire lo sviluppo e diffusione delle CER e degli AREAC.

