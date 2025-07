Comunicato Stampa | ‘Progetto Innocenti' e Fondazione Gullotta per ridare speranza alle vittime di errori giudiziari

Il presidente del Consiglio regionale del Veneto, Roberto Ciambetti, nel suo intervento, ha ricordato che “gli errori giudiziari rappresentano uno dei fallimenti più gravi per uno Stato di diritto, in cui vige la presunzione di non colpevolezza. In Italia, secondo i dati dell'associazione ‘ErroriGiudiziari.com', aggiornati al 31 dicembre 2024, si contano 31.949 casi complessivi di errori giudiziari e ingiuste detenzioni dal 1991, con un costo di quasi un miliardo di euro in risarcimenti”. L'avvocato Sonia Sommacal ha presentato ‘Progetto Innocenti', “un'associazione no profit che ha come mission aiutare le persone vittime di errori giudiziari, che sono tantissime, e ridare loro speranza. 🔗 Leggi su Iltempo.it

'Progetto Innocenti' e Fondazione Gullotta per ridare speranza alle vittime di errori giudiziari