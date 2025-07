Comunicato Stampa | Presentazione volume Recoaro delle Meraviglie

(Arv) Venezia 30 lug. 2025¬†- ‚ÄúRecoaro delle Meraviglie‚ÄĚ √® una storia per immagini fotografiche di un centro e di una comunit√† particolarissima, che ha rappresentato gli albori del turismo moderno del Veneto e che ha conosciuto una parabola significativa e che potrebbe conoscere, come tutti ci auguriamo, una nuova stagione capace di coniugare il passato con le istanze di un turismo ecosostenibile, ma soprattutto consapevole e rispettoso dei valori ambientali, naturalistici e culturali di un luogo. Non a caso Recoaro √® stata indicata dalla Regione per il progetto pilota dei Borghi Storici finanziato dal Pnrr. 🔗 Leggi su Iltempo.it

