Comunicato Stampa | Presentazione Progetto innocenti

(Arv) Venezia 30 lug. 2025 - “Quello di cui parliamo oggi è un argomento di stretta attualità , purtroppo. Le cronache giudiziarie di questi giorni, con il caso Garlasco, accendono i riflettori su un fenomeno, quello degli errori giudiziari, che ha segnato la storia del nostro paese, con casi che appartengono alla nostra memoria collettiva e che dovrebbe essere compito delle istituzioni non dimenticare. Gli errori giudiziari rappresentano uno dei fallimenti più gravi per uno Stato di diritto: nella dottrina giuridica italiana vige il principio della presunzione di non colpevolezza. L'articolo 27 della Costituzione ricorda che l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva mentre l'articolo 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea prevede la Presunzione di innocenza, affermando che ogni imputato è considerato innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata. 🔗 Leggi su Iltempo.it

