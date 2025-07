Comune sì alla manovra di bilancio | Mille case ristrutturate all’anno Il Pd | fondi per Argelati e Carraro

Mille case popolari ristrutturate ogni anno e fondi per il recupero degli impianti sportivi pubblici come la piscina Argelati, chiusa da tre estati e del centro Carraro. Nelle pieghe dell’assestamento di bilancio del Comune – approvato lunedì sera con 26 voti favorevoli e 9 contrari, dopo il ritiro di oltre 100 mila emendamenti del centrodestra – si trovano fondi per finanziare alcuni progetti-chiave per l’amministrazione di centrosinistra. Pur nella difficoltà del momento, dovuta all’inchiesta della Procura in tema di urbanistica – inchiesta che è costata il posto all’assessore alla Rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi e l’iscrizione nel registro degli indagati al sindaco Giuseppe Sala – Palazzo Marino dà segnali di vita, che si concretizzeranno ancor più precisamente nella seduta del Consiglio comunale di domani, in cui dovrebbero essere in approvati alcuni ordini del giorno, in particolare del Partito democratico, per dare segnali concreti proprio sulla recupero delle case popolari sfitte e sulla ristrutturazione degli impianti sportivi comunali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

‘Bici in Comune’: Pisa intercetta fondi ministeriali per incentivare la mobilità dolce - Pisa, 8 maggio 2025 – Il Comune di Pisa ha partecipato al bando “Bici in Comune”, un’iniziativa promossa dal Ministro per lo Sport e i Giovani con il supporto del Dipartimento per lo Sport, per il tramite di Sport e Salute e dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI).

‘Bici in comune’, fondi dal ministero - Promuovere la mobilità ciclistica e il cicloturismo. E’, questo, uno degli obiettivi che intende raggiungere l’amministrazione comunale, che ha appena ottenuto un finanziamento di 80mila euro dal ministero dello sport.

Assistenza agli alunni disabili: il Comune non può ridurre le ore per mancanza di fondi - Il TAR Sicilia ribadisce che i Comuni non possono invocare limiti di bilancio per ridurre l’assistenza scolastica agli studenti disabili, poiché si tratta di un diritto costituzionalmente garantito.

BILANCIO, EMENDAMENTI SU WELFARE TURISMO, GIOVANI E ANIMALI A MATERA - Progetto Comune presenta quattro proposte che prevedono più fondi per la disabilità , affitti agevolati e cimitero per animali - https://lecronachelucane.it/2025/07/25/bilanc Vai su X

Il progetto, finanziato interamente con fondi del bilancio comunale per un totale di 70.000 euro, è stato affidato a un operatore esterno selezionato tramite procedura pubblica Vai su Facebook

A Milano ok a variazione bilancio, più fondi per il welfare - Il Consiglio comunale di Milano ha approvato ieri sera una delibera di variazione di bilancio alla presenza del sindaco Giuseppe Sala con 26 voti a favore e 9 contrari. Segnala ansa.it

Bilancio, Boccieri: “Il conto senza l’oste. Ecco perché i nodi, almeno una parte, sono venuti al pettine” - “Il commissario prefettizio ha lanciato un appello ai cittadini per destinare il 5 per mille al Comune annunciando un periodo di severa austerity per l’ente. Da corriereirpinia.it