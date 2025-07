Comune Napoli manovra assestamento di bilancio vale 50 milioni

Tempo di lettura: < 1 minuto La manovra di assestamento di bilancio del Comune di Napoli ha un valore di circa 50 milioni di euro. Questo il dato riferito dall’assessore al Bilancio, Pier Paolo Baretta, che ha presentato il documento contabile al Consiglio comunale che oggi è chiamato a discutere e approvare la delibera. “L’assestamento – ha detto Baretta – prevede un incremento di spesa di circa 18 milioni che, oltre a quanto già previsto nel bilancio preventivo, si aggiungono ai 17 della ‘manovrina’ recentemente approvata e ai 14 milioni della devoluzione di una prima quota dei cosiddetti ‘mutui dormienti’, per un totale di circa 50 milioni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Comune Napoli, manovra assestamento di bilancio vale 50 milioni

Regione, dall’assestamento di bilancio 2025 oltre 60 milioni di euro - Sessanta milioni di euro in più per consolidare la crescita e lo sviluppo dell’Emilia-Romagna. Con più fondi per la tutela della salute, ulteriori risorse per rafforzare la sanità territoriale e andare oltre i Livelli essenziali di assistenza (Lea) che l’Emilia-Romagna garantisce al grado più.

Approvati dal Comune di Fabriano l'assestamento di bilancio e la destinazione dell'avanzo libero - FABRIANO - Il consiglio comunale di Fabriano, nella seduta di giovedì 26 giugno, ha approvato l’assestamento generale e gli equilibri di bilancio per il 2025, destinando una parte significativa dell’avanzo libero a nuovi investimenti per un totale di 2,5 milioni di euro.

Dal boulevard blu alla nuova piazza Marvelli, nell’assestamento di bilancio 15 milioni di investimenti - E’ di oltre 15 milioni di euro la quota di investimenti inserita nell’assestamento al bilancio 2025 che ha ricevuto parere favorevole questa mattina dalla quinta commissione consiliare.

Conti in rosso al comune, Baretta: "Contributo Patto per Napoli non pervenuto" - La manovra di assestamento di bilancio del Comune di Napoli ha un valore di circa 50 milioni di euro. Lo riporta msn.com