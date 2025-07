Comune assestamento di bilancio da 50 milioni | Segnale importante per ente in predissesto

Vale circa 50 milioni di euro la manovra di assestamento di bilancio discussa oggi in Consiglio comunale a Napoli. A presentare il provvedimento è stato l'assessore al Bilancio Pier Paolo Baretta, che ha illustrato le principali voci che compongono l’intervento: 18 milioni di nuove spese, 17. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: bilancio - milioni - assestamento - comune

Bcc Pontassieve, approvato il bilancio. Utile di 6,3 milioni - Pontassieve, 10 maggio 2025 – Progetti, numeri e territorio. La Bcc Pontassieve ha riunito i propri soci ieri sera nell’assemblea annuale per l’approvazione del bilancio e l’illustrazione di quanto fatto nel corso dell’anno a livello di interventi per il territorio.

Emilbanca approva il bilancio consuntivo, nel 2024 utili per 60 milioni - È di oltre 60 milioni di euro l’utile di Emil Banca, la banca di credito cooperativo presente anche a Modena e provincia.

Rina approva bilancio 2024: ricavi a 915 milioni di euro e focus su innovazione - L'assemblea dei soci di Rina, gruppo multinazionale di consulenza ingegneristica, ispezione e certificazione, ha approvato il bilancio 2024 che vede ricavi pari a 915 milioni di euro, in aumento del 15% rispetto al 2023, e un margine operativo lordo (Ebitda) pari a 138 milioni di euro (+22%).

Comune Napoli, manovra assestamento di bilancio vale 50 milioni. "Non è poco per un ente come il nostro che è in predissesto" #ANSA Vai su X

"Il Consiglio comunale dell’Aquila ha approvato un assestamento di bilancio e una variazione di bilancio di 22 milioni di euro che finanzia interventi fondamentali su parcheggio Ex Inam, scuole, uscita autostradale L’Aquila Est, centro storico e viabilità frazioni" Vai su Facebook

Comune Napoli, manovra assestamento di bilancio vale 50 milioni; Comune L’Aquila: Vittorini, “Ok assestamento e variazione bilancio per 22 milioni di euro, ‘documento virtuo; Più soldi per Atm, welfare e case. Rilancio per il centro sportivo Carraro.

Comune Napoli, manovra assestamento di bilancio vale 50 milioni - La manovra di assestamento di bilancio del Comune di Napoli ha un valore di circa 50 milioni di euro. Scrive ansa.it

Comune di Pesaro, un bilancio da 2 milioni: investimenti su scuole e cantieri - PESARO Quasi due milioni di euro reinseriti per le priorità della città, attraverso l’assestamento di bilancio che è stato presentato nella seduta del Consiglio ... Segnala msn.com