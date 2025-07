Compito di cittadinanza per chi ha il 6 in condotta | il piano del governo per il ritorno a scuola

Via libera alla stretta del governo sul voto in condotta: con il 6 sarà necessario sostenere l'esame di cittadinanza per potersi guadagnare l'accesso alla classe successiva. Oggi il Consiglio dei ministri ha approvato i regolamenti che danno il via alla riforma sul voto in condotta per gli studenti e le studentesse della scuola secondaria, vale a dire medie e superiori. Soddisfatto il ministro Giuseppe Valditara. “È un segnale forte e chiaro” il commento del titolare dell’Istruzione: “Nella scuola italiana il rispetto per la persona e per le istituzioni è imprescindibile". Le nuove misure saranno operative già a partire dal prossimo anno scolastico – ossia da settembre – l’obiettivo è quello di restituire centralità al voto di condotta, che torna in questo modo ad assumere un valore formativo e non solamente disciplinare: un indicatore del rispetto delle regole e delle persone e dell'impegno verso la comunità scolastica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Compito di cittadinanza per chi ha il 6 in condotta": il piano del governo per il ritorno a scuola

