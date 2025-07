compagnucci si arrende solo in finale contro basic in cascina punti importanti per la classifica atp

Tommaso Compagnucci ha chiuso al secondo posto il torneo ITF M15 di Kursumljiska Banja, cedendo in finale al bosniaco Mirza Basic con il punteggio di 6-4, 6-2 sui campi in terra rossa del Tennis Club T Line. Per il venticinquenne tennista di Macerata si tratta di un risultato comunque positivo, che gli permette di mettere in cascina punti importanti per il ranking ATP dove attualmente occupa la posizione numero 485 al mondo in singolare. La finale raggiunta testimonia la buona forma del tennista marchigiano, che ha saputo superare tutti gli avversari nel corso della settimana serba. Kursumljiska Banja non è una novità per Compagnucci, che in passato aveva già conquistato per ben tre volte il titolo su questi stessi campi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

