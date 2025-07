Comotto titolare Estupinan e il Milan con la palla Che cosa vedere contro il Perth Glory

Allegri in campo alle 12.20 per l'ultima amichevole della tournée. L'avversario è semi sconosciuto ma è molto interessante per capire che Milan vedremo in campionato: 5 motivi per seguire la partita. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Comotto titolare, Estupinan e il Milan... con la palla. Che cosa vedere contro il Perth Glory

Primavera – Torino-Milan 0-0: Comotto-Perrucci, il Toro chiude | LIVE News - Il LIVE testuale di Torino-Milan, gara valevole per la 37^ giornata del campionato di Primavera 1. Segui con noi il match dei rossoneri

I convocati Milan per il raduno: out Theo e Bennacer. Tra i giovani, anche Magni e Comotto - I giocatori stasera si troveranno a Milanello, domani conferenza stampa di Allegri e primo allenamento.

Milan, Comotto e Vos: quali prospettive? La tournée può essere decisiva - Milan, Vos e Comotto sono due dei giovani convocati da Massimiliano Allegri per il raduno a Milanello.

Niente da fare, il Bruges respinge l'offerta di 33,5 milioni più bonus del Milan per Jashari Il Bruges ha mandato un messaggio in bottiglia: i 33,5 milioni più bonus offerti dal Milan per Ardon Jashari non bastano. Prego aumentare ancora. Il gran rifiuto non è

Estupinan al fantacalcio: ruolo, quotazione e statistiche del nuovo giocatore del Milan - Dal Brighton a Milano per sostituire Theo: l'ecuadoriano porta corsa, esperienza e tecnica sulla fascia sinistra.

Estupinan Milan, adesso è anche UFFICIALE | Il comunicato del club rossonero - Estupinan Milan | Era nell'aria da giorni e vi avevamo raccontato la trattativa passo passo, e adesso è anche arrivata l'ufficialità.