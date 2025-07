Comolli il bilancio e il giudizio dei primi 60 giorni alla Juventus

Doveva essere l’Anno Uno (bis) della rifondazione, sta diventando l’estate dell’ennesimo Anno Zero e delle tante grane da risolvere in casa Juventus. Problemi caduti tutti sulla testa di Damien Comolli, uomo scelto da John Elkann per rimettere in ordine le cose alla Continassa, ancora sotto effetto dello tsunami della coda dell’era di Andrea Agnelli, del traghettatore Maurizio Arrivabene e del fallimentare tentativo affidato a Cristiano Giuntoli e Thiago Motta. Anni costati tantissimo in termini di soldi, costringendo Exor a continui interventi per tappare le falle del bilancio evitando pericolosi stalli, e che hanno impattato in maniera importante sul rilancio sportivo di una squadra il cui ultimo scudetto risale all’ormai lontano 2020, targato Maurizio Sarri, e che da allora si è dovuta accontentare di una Coppa Italia conquistata dall’odiato Allegri. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Comolli, il bilancio (e il giudizio) dei primi 60 giorni alla Juventus

