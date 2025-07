Como Rapinese deride l’età di Nessi e ' attacca' una giornalista | bufera in aula

"Ancora una volta il sindaco Rapinese ha trasformato il consiglio comunale in un palcoscenico per attacchi personali e uscite offensive". A parlare sono il segretario cittadino del Partito Democratico, Daniele Valsecchi, e i consiglieri comunali del gruppo Pd, che in una nota congiunta denunciano. 🔗 Leggi su Quicomo.it

In questa notizia si parla di: rapinese - como - deride - nessi

Il lungolago di Como allagato, la provocazione dei sindaci contro Rapinese: “Adesso lo svuotiamo noi coi secchi” - Como, 7 giugno 2025 – Sta tornando, lentamente, alla normalità , la situazione del lungolago di Como finito un’altra volta sott’acqua nonostante le paratie costruite proprio per evitare le esondazioni.

Como, scontro a distanza tra Rapinese e Gaddi nel giorno della festa della polizia locale - Clima solenne ma con un sottotesto polemico quello che ha accompagnato la cerimonia per i 156 anni della polizia locale di Como, celebrati il 19 giugno nel centro cittadino, alle spalle del Duomo.

Como, Rapinese deride l’età di Nessi e 'attacca' una giornalista: bufera in aula.

Open Master Series 2027, Rapinese ammette: Como rischia di perdere il nuoto, manca la piscina olimpionica - I casi della mancanza della piscina olimpionica a Como in vista degli Open Master Series 2027 e il cantiere al momento apparentemente fermo per il polo dell’infanzia di via Longhena, ad Albate, hanno ... Secondo comozero.it