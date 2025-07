Como provvedimento d’urgenza del Tribunale | stop allo sgombero di Palazzo Carducci

Como – Nell’infinita battaglia tra Comune e Associazione Carducci, e delle decisioni contrastanti a distanza di poche ore una dall’altra, tutto deve essere ancora deciso. Risale a sei giorni fa l’annuncio in consiglio comunale, da parte del sindaco Alessandro Rapinese, della presa di possesso dell ’immobile di viale Cavallotti, in virtĂą di una sentenza di appello che aveva ribaltato la decisione di maggio, del giudice Agostino Abate del Tribunale di Como, che aveva accolto il ricorso presentato dalla storica associazione. Il giorno successivo, alcuni tecnici di Palazzo Cernezzi, accompagnati dalla polizia locale, avevano fatto un sopralluogo e tranciato i lucchetti, ripresi dalle telecamere piazzate sopra l’ingresso del palazzo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

In questa notizia si parla di: como - tribunale - carducci - provvedimento

Firenze, caso Scalas: il tribunale del capoluogo si è dichiarato incompetente, procede Como - Firenze, 4 giugno 2025 – Il tribunale di Firenze si è dichiarato incompetente per il caso di Massimiliano Scalas, livornese di San Vincenzo, malato di sclerosi multipla, che venne accompagnato in Svizzera per porre fine alla sua vita da due attiviste e con il sostegno economico dell'associazione presieduta da Marco Cappato.

Si spoglia davanti al tribunale di Como e urla: 48enne denunciata, via dall’Italia in 30 giorni - Scene di ordinaria follia ieri mattina davanti al tribunale a Como. Intorno alle 9.30, una volante della polizia di stato è intervenuta nel piazzale  a seguito della segnalazione di una donna intenta a spogliarsi davanti ai passanti, urlando frasi incomprensibili.

Donna denunciata a Como per atti osceni aggravati, nuda davanti al tribunale e in presenza di minori - Donna di 48 anni denunciata per atti osceni aggravati davanti al Tribunale di Como: fermata dalla guardia giurata e allontanata dal territorio.

Clamoroso nuovo ribaltone, ordinanza del giudice blocca lo sgombero del Carducci. E Forgione va in sede; Carducci, sentenza clamorosa contro il Comune di Como: No allo sfratto e basta molestie; Giudice durissimo con il Comune per la sede del Carducci, si scatenano le opposizioni: bordate contro Rapinese.

Scontro Comune-Carducci, altro colpo di scena. Il tribunale: “Stop allo sgombero” - Nuovo colpo di scena e ribaltamento di fronte nella contesa tra Comune e Associazione Carducci sulla sede di viale Cavallotti. Segnala espansionetv.it

Clamoroso nuovo ribaltone, ordinanza del giudice blocca lo sgombero del Carducci. E Forgione va in sede - A dispetto dell’azione di forza intrapresa venerdì scorso dall’amministrazione Rapinese, si apprende che già il 25 luglio stesso – nei medesimi minuti in ... Da comozero.it