Como, 30 luglio 2025 – Dodici indagati e una mega frode di oltre 3 milioni di euro allo Stato usando come “leva” il superbonus del 110 per cento. È l’esito di un’indagine della Guardia di Finanza di Como che hanno ottenuto il sequestro preventivo dei conti correnti su cui erano stati depositati i versamenti e di due ville, nel Comasco e nel Varesotto, da parte del gip di Como. Le indagini, condotte dalla Compagnia di Olgiate Comasco, hanno consentito di individuare un’impresa, operante nel settore dell’edilizia, che risultava aver conseguito un vertiginoso aumento del proprio volume d’affari, in concomitanza all’introduzione dei “bonus fiscali edilizi”, nello specifico del “superbonus 110%”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Como, maxi truffa “grazie” al bonus 110%: frode da 3 milioni di euro allo Stato, 12 indagati e 2 ville sequestrate