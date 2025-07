Como incidente tra auto e bus di linea | alla guida il calciatore 25enne Caqueret

Como, 30 luglio 2025 – Nessuno è rimasto ferito, ma l'incidente avvenuto stamattina alle 7.15 in via San Fermo della Battaglia a Como, tra un'auto e un bus di linea, ha causato un discreto trambusto, e la strada è stata chiusa per il tempo necessario a svolgere i rilievi, sgombrare la carreggiata e ripristinare le condizioni di sicurezza per i veicoli in transito. Quando la polizia locale è arrivata e ha identificato i conducenti dei due mezzi, è emerso che alla guida dell'auto, una monovolume, c'era il centrocampista francese del Como Maxence Caqueret, 25 anni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Como assieme al 118, le cui ambulanze sono uscite in codice giallo temendo che il conducente dell'auto fosse rimasto ferito, ma in realtà è uscito dall'abitacolo senza alcuna conseguenza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Como, incidente tra auto e bus di linea: alla guida il calciatore 25enne Caqueret

In questa notizia si parla di: como - auto - incidente - linea

