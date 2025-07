Como espulsi tre stranieri irregolari | uno con precedenti per rapina e resistenza

Continua l’attivitĂ della polizia di Stato di Como a contrasto dell’immigrazione irregolare. Nella giornata di ieri, 29 luglio 2025, gli agenti dell’Ufficio immigrazione hanno accompagnato alla frontiera tre cittadini stranieri risultati irregolari in Italia: un pakistano di 51 anni, un. 🔗 Leggi su Quicomo.it

In questa notizia si parla di: como - stranieri - irregolari - espulsi

Como, blitz della polizia nella ex stamperia: trovati tre stranieri accampati nei locali abbandonati - Un controllo di routine si è trasformato in un intervento mirato per la polizia di Stato di Como, che nella mattinata di ieri ha denunciato tre cittadini stranieri per invasione di edifici e terreni.

Como, al Gloria arriva Samir con il film che racconta la trasformazione della classe operaia in “stranieri” - Uno sguardo potente sul passato per comprendere meglio il presente. Martedì 21 maggio 2025, alle ore 21, lo Spazio Gloria di Como ospiterà una proiezione speciale del film “La prodigiosa trasformazione della classe operaia in stranieri”, alla presenza del regista Samir e del produttore.

Como, stabile occupato tra degrado e bivacchi, quattro stranieri denunciati (uno espulso) - Nella mattinata di ieri, la polizia di Stato di Como è intervenuta in via Grandi, all’interno di uno stabile dismesso già noto per la presenza di bivacchi abusivi.

Como, espulsi tre stranieri irregolari: uno con precedenti per rapina e resistenza; Sicurezza a Como: espulsi tre irregolari, uno con numerosi precedenti di Polizia; Bologna, in due mesi oltre 100 migranti irregolari espulsi al Marconi.

Espulso straniero irregolare. Resiste e prova a fuggire dopo la notifica dell’atto - Il pakistano di 24 anni sarà rimpatriato in seguito agli accertamenti condotti dalla Polizia. Da msn.com

Aeroporto di Bologna, scattano 109 rimpatri: tra gli espulsi anche stupratori, rapinatori e spacciatori - Oltre 100 stranieri irregolari respinti o espulsi dall’aeroporto di Bologna: la Polaria rafforza i controlli contro l’immigrazione clandestina. Scrive virgilio.it