Commando sbarra strada per assaltare azienda

Hanno posizionato sulla strada blocchi di cemento e auto rubate (tra queste anche quella della sindaca), con cui hanno creato lo sbarramento nei tre punti di accesso al capannone, contenente profumi e cosmetici per poi svaligiarlo. Per rallentare l’arrivo delle forze dell’ordine hanno anche cosparso la carreggiata di chiodi. È il colpo messo a segno la scorsa notte da un commando organizzato a un’azienda di Bomporto, nel Modenese. La banda - composta da almeno dieci persone - è riuscita a scappare con un bottino in profumi pari a circa 100mila euro. I malviventi, con volto travisato, utilizzando furgoni come ariete, si sono introdotti nella ditta intorno alle 2. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Commando sbarra strada per assaltare azienda

