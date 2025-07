Come scegliere e nominare contrattualizzare l’RSPP buona partenza e arrivo sicuro + modulistica

Al termine dell’anno scolastico, il Dirigente controlla le scadenze dei contratti o delle nomine necessarie in ogni Istituzione scolastica, come richiesto dalla normativa. A seconda della durata della nomina o del contratto, ritorna di nuovo il problema: di come scegliere l’ “RSPP”: quali competenze deve possedere in termini pratico-operativi? E’ preferibile che questa carica sia . L'articolo Come scegliere e nominarecontrattualizzare l’RSPP, buona partenza e arrivo sicuro + modulistica . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it