Com'è possibile un terremoto di magnitudo 8.8 | il geologo Moccia spiega il sisma in Kamchakta

Il terremoto del 30 luglio 2025 in Kamchakta, nell'estremo oriente della Russia, è stato uno dei più violenti mai registrati in epoca strumentale. Il geologo Andrea Moccia ha spiegato a Fanpage.it com'è stato possibile un evento così potente, che ha innescato un'allerta tsunami su una vastissima area affacciata sull'Oceano Pacifico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: possibile - terremoto - geologo - moccia

Un terremoto in Romania? La possibile vittoria di George Simion preoccupa la Ue - Così come temeva una vittoria del “filo-russo” Calin Georgescu, escluso definitivamente dalla competizione elettorale in Romania dopo che il suo ricorso presso la Corte Suprema è stato respinto, ora Bruxelles ha timore che prevalga George Simion, leader della destra romena che domenica sfiderà al secondo turno delle elezioni presidenziali il sindaco di Bucarest Nicusor Dan.

Terremoto in B, rinviato il playout per la possibile penalizzazione di un club che rivoluzionerebbe la classifica - Rinviato in serie B il playout Salernitana-Frosinone che avrebbe dovuto giocarsi domani allo stadio Arechi di Salerno.

Come si localizza l’epicentro di un Terremoto? Video spiegazione di Andrea Moccia; Andrea Moccia (Geopop): Contro la paura dei terremoti più educazione sismica e vulcanica a scuola; Altra scossa ai Campi Flegrei: M3.9 avvertita anche a Napoli.

Com’è possibile un terremoto di magnitudo 8.8: il geologo Moccia spiega il sisma in Kamchakta - Il terremoto del 30 luglio 2025 in Kamchakta, nell'estremo oriente della Russia, è stato uno dei più violenti mai registrati in epoca strumentale ... Riporta fanpage.it