Come Milano potrebbe diventare una metropoli inclusiva seguendo l'esempio di Vienna

Le inchieste sull'urbanistica a Milano hanno riaperto il dibattito sul problema della casa. Non solo prezzi alti e speculazioni: abitare a Milano è difficile anche per la mancanza di un sistema di edilizia popolare adeguato alle esigenze. In Europa non mancano buoni esempi di social housing: è il caso di Vienna, dove gli alloggi pubblici sono tanti e aperti anche a persone con un reddito medio. Il professore Matteo Colleoni ha spiegato a Fanpage.it perché a Milano la situazione è così diversa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: milano - vienna - potrebbe - diventare

Come Milano potrebbe diventare una metropoli inclusiva seguendo l’esempio di Vienna; Alta Velocità Internazionale: le cinque città straniere da collegare a Milano; Vienna, 1919-Berlino, 1989: il paradigma neoliberale.

Come Milano potrebbe diventare una metropoli inclusiva seguendo l’esempio di Vienna - Non solo prezzi alti e speculazioni: abitare a Milano è difficile anche per la mancanza di un sistema di edi ... Come scrive fanpage.it

Milano, il campo rom di Chiesa Rossa potrebbe diventare una coop. Gli ... - Gli abitanti al Comune: «Lasciateci la gestione dell’area» di Chiara Evangelista ... Si legge su milano.corriere.it