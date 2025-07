Come funzionano i controlli fiscali sui familiari e sui conviventi E quando scattano

Moglie, figli e nipoti sotto la lente d'ingrandimento dell'Agenzia delle Entrate, che ha la possibilità di effettuare dei controlli fiscali sui conti correnti e sulle transazioni dei familiari di un soggetto sottoposto a un accertamento bancario. Stando ad una recente ordinanza della Corte di Cassazione – nello specifico la n. 137612025 – gli uffici tributari avrebbero pieno diritto ad effettuare questi controlli, anche se non si tratta di un potere automatico, perché sarebbe troppo invasivo. È più che altro una possibilità a cui ricorrere quando si dovessero venire a verificare determinate situazioni.

Valdarno, Forum Terzo Settore Toscana: "Controlli fiscali nei circoli? Attenzione a non scambiarli per attività commerciali" - Arezzo, 3 luglio 2025 – " Massimo rispetto per il lavoro della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle Entrate, ma attenzione: mai dimenticare che i circoli non sono attività commerciali.

Il concordato biennale è un patto tra contribuente e Fisco per semplificare gli adempimenti La circolare 9/E dell'Agenzia delle Entrate, pubblicata il 24 giugno 2025, rappresenta una svolta interpretativa e operativa sul tema del concordato preventivo biennale.

Il Fisco e i conti correnti, cosa dice la legge: possono fare accertamenti sia su di te che su familiari e conviventi La normativa italiana consente all'Agenzia delle Entrate di accedere ai conti correnti dei contribuenti, nel rispetto di specifiche condizioni.

