Coltellate in strada, 47enne a Careggi con una ferita alla spalla.

Firenze, 30 luglio 2025 – Violenza in strada a Firenze, in pieno giorno: un uomo di 47 anni è stato ferito con una coltellata alla spalla in via Il Prato. E’ successo intorno all’una. Impressionanti le tracce di sangue per strada; sul posto sono intervenuti polizia e 118, che ha portato il ferito a Careggi in codice giallo. Secondo le prime informazioni non sarebbe in pericolo di vita. Si tratterebbe di una lite tra due uomini stranieri per motivi personali che sono al vaglio della polizia. Notizia in aggiornamento. 🔗 Leggi su Lanazione.it