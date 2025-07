Coltellate al volto alla moglie al culmine di un violento litigio Arriva la Polizia Sfiorata la tragedia ieri sera in centro a Frosinone

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una serata di paura nel centro storico della cittĂ , dove un violento litigio tra coniugi ha rischiato di trasformarsi in tragedia. L’incidente è avvenuto ieri sera, nei pressi di piazza Risorgimento, quando, secondo quanto ricostruito dagli agenti della Squadra Volanti della Polizia di Stato, un uomo ha aggredito la moglie, colpendola al volto con un oggetto da taglio, verosimilmente un coltello. Dopo l’aggressione, l’uomo ha tentato di compiere un gesto estremo. Il tempestivo intervento delle forze dell’ordine. A evitare il peggio è stato il tempestivo intervento degli agenti, che sono riusciti a bloccare l’uomo prima che potesse procurarsi ferite gravi. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Coltellate al volto alla moglie al culmine di un violento litigio. Arriva la Polizia. Sfiorata la tragedia ieri sera in centro a Frosinone

