Colpo a zero del Napoli: ecco la terza punta per Conte Sostituirà Simeone"> Il Napoli è pronto a rafforzarsi con l’ennesimo colpo a zero. Il giocatore sostituirà Simeone e darà un’alternativa a Conte. Il Napoli di Aurelio De Laurentiis vuole riconfermarsi anche nel corso della prossima stagione. Lo scorso anno i partenopei sono riusciti ad aggiudicarsi il quarto scudetto della propria storia e adesso vorranno non solo non lasciarselo scucire dopo appena una stagione, ma soprattutto vorranno compiere un percorso memorabile anche in UEFA Champions League. Grazie al primo posto dello scorso anno infatti gli azzurri si sono giudicati un posto nella massima competizione europea per club. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

