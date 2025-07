Un viaggio fra i trofei, il ritorno di un campionissimo che ha portato in alto Pesaro lĂ dove non era mai arrivata nel calcio a 5, assieme al suo presidente Lorenzo Pizza e a sua moglie Simona Campanelli, vincenti come lui. Si è consumato nei giorni scorsi un amarcord a strisce biancorosse, con il ritorno in cittĂ di mister Colini che ha fatto visita a Lorenzo Pizza e a sua moglie nella sede dell’Italservice, dove sono custoditi tutti i trofei conquistati dalla squadra che ha dominato in Italia e fuori per anni: "Colini – spiega Pizza – ha passato un week a Pesaro, gli abbiamo anche proposto di ricominciare da noi in serie B, con i giovani, ma la nostra era una offerta meno allettante della serie A. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

"Colini? Mai dire mai"