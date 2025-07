Colera in Africa | 80.000 bambini a rischio allarme UNICEF in 12 Paesi

Epidemia di colera in Africa occidentale e centrale: l’UNICEF lancia l’allarme per decine di migliaia di bambini in pericolo. Si stima che 80.000 bambini siano ad alto rischio di colera, con l’inizio della stagione delle piogge in Africa occidentale e centrale. L’aumento del rischio di diffusione del colera è dovuto alle epidemie in corso nella Repubblica Democratica del Congo (RDC) e in Nigeria, che aumentano il pericolo di trasmissione transfrontaliera ai paesi vicini. Anche il Ciad, la Repubblica del Congo, il Ghana, la Costa d’Avorio e il Togo stanno affrontando epidemie in corso, mentre il Niger, la Liberia, il Benin, la Repubblica Centrafricana e il Camerun rimangono sotto stretta sorveglianza a causa della loro vulnerabilitĂ . 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

In questa notizia si parla di: colera - africa - bambini - rischio

