Coinvolta tutta la città | La cultura che ci unisce

LIVORNO Sindaco Salvetti, questa è una edizione speciale di Effetto Venezia. Come viene celebrata? "Effetto Venezia compie quarant’anni – spiega il sindaco Luca Salvetti – un traguardo che l’Amministrazione Comunale ha voluto omaggiare realizzando una edizione speciale dedicata alle donne come si capisce dal titolo “Creativa, quello che le donne ci dicono”. Dobbiamo ringraziare Grazia Di Michele per l’importante lavoro svolto in questi due anni e la Fondazione Lem. Abbiamo cercato insieme di utilizzare tutti gli ingredienti giusti per allestire un altro grande evento da inserire all’interno dell’estate più lunga del mondo". 🔗 Leggi su Lanazione.it

Esercitazione per incidente all’Api. A giugno coinvolta tutta Villanova - "Entro il mese di giugno verrà realizzata una simulazione di un evento accidentale in raffineria, che coinvolgerà Villanova.

Tutta la comunità di Botrugno coinvolta in un documentario: i nonni si raccontano ai più giovani - BOTRUGNO – Presentato, a Botrugno, il documentario realizzat0 dalle nuove generazioni assieme agli anziani.

Sabato torna la Notte Bianca. Dalle 19 eventi non stop. Sarà coinvolta tutta la città - Notte Bianca nel segno della tradizione con decine di eventi per tutti i gusti, dislocati in diversi punti della città – ben sedici le location – con la programmazione che si terrà, come ogni anno, il primo sabato di luglio, ovvero il giorno 5.

Scicli, Domenica 27 luglio 2025 Una domenica da vivere tutta d'un fiato a Scicli: arte, cinema e gusto internazionale! Ultimo giorno per non perdere l'occasione di immergersi nell'atmosfera autentica della nostra città, tra cultura, creatività e sapori dal mondo

Presentati i grandi concerti dell’Estate a Pordenone e l’evento speciale Verso Pordenone 2027; Capitale della cultura, è iniziato il percorso verso il 2027; Cinema, cultura, eventi, sagre, l'estate veneziana entra nel vivo.