Codogno armato di coltello rapina commerciante e prende a pugni carabiniere

Casalpusterlengo (Lodi), 30 luglio 2025 – Tenta la rapina ma viene intercettato dai carabinieri. Questa mattina 30 luglio 2025, intorno alle 7, una rapina ha scosso il centro di Casalpusterlengo. Un malvivente, nordafricano, si è introdotto all’interno della torrefazione di via Marsala. Un colpo tentato proprio mentre il titolare stava aprendo il negozio ed è quindi stato colto alla sprovvista. Coltello in mano . Con un coltello in mano, lo sconosciuto ha minacciato il commerciante, costringendolo a consegnare il denaro presente in cassa. Dopo essersi impossessato del bottino, il rapinatore ha tentato la fuga, ma gli è andata male. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Codogno, armato di coltello rapina commerciante e prende a pugni carabiniere

