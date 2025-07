Codice rosa patto con la procura | Rafforzata la rete di intervento

Una sinergia rinnovata tra Procure e rete Codice Rosa per rafforzare l’intervento contro la violenza. È questo l’obiettivo del nuovo protocollo firmato ieri a Palazzo Sacrati Strozzi dal presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, insieme a tutte le procure della Toscana e la procura della Liguria che ha competenza su Massa. Alla firma erano presenti anche Marco Torre, direttore generale della Asl Toscana sud est, e Vittoria Doretti, ideatrice e responsabile regionale del Codice Rosa, nonché direttrice dell’Area Dipartimentale Promozione ed Etica della Salute della stessa Asl. Nato nel 2009 nell’allora Usl 9 di Grosseto da una visione condivisa tra sanità , magistratura e forze dell’ordine, il Codice Rosa si è affermato come un modello operativo per la presa in carico delle vittime di violenza e abusi. 🔗 Leggi su Lanazione.it