Code oggi in autostrada a Bologna | camion a fuoco sulla A1 incidente sulla A13

Bologna, 30 luglio 2025 – Ancora un mezzo in fiamme sul tratto appenninico della A1: lungo la Direttissima, dopo Sasso Marconi in direzione Firenze, si registrano vari chilometri di coda, per un mezzo pesante il cui semirimorchio è andato a fuoco. Tanti gli automobilisti rimasti intrappolati: è in corso la distribuzione di acqua a chi è fermo sotto al sole. Autostrade consiglia, per chi è diretto verso Firenze, di uscire a Bologna Casalecchio e poi percorrere la Statale Porrettana e rientrare in A11 Firenze-Pisa nord a Pistoia. Naturalmente, questo comporterà una congestione della Porrettana, strada già normalmente molto trafficata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

