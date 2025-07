Cobolli vittoria sofferta a Toronto Avanza anche Sonego | sfiderà Rublev Out Gigante

Il romano batte in tre set Galarneau, Lorenzo avanza senza problemi contro Yunachaokete. Matteo invece si arrende a Diallo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Cobolli, vittoria sofferta a Toronto. Avanza anche Sonego: sfiderĂ Rublev. Out Gigante

In questa notizia si parla di: avanza - cobolli - vittoria - sofferta

Tennis, Cobolli out al terzo turno, avanza Zverev - Roma, 31 mag. (askanews) – Sascha Zverev è agli ottavi di finale del Roland Garros. Il tedesco ha battuto Flavio Cobolli con il punteggio di 6-2, 7-6(4), 6-1.

Halle, aspettando Sinner l'Italia avanza con Cobolli. Sonego sogna con Zverev ma si arrende al tiebreak del terzo - Al Terra Wortmann Open, torneo ATP 500 in corso sull’erba della OWL Arena di Halle, in Germania, l’Italia del tennis continua a farsi notare.

Tennis, ad Halle Cobolli fuori ai quarti, avanza Zverev - Roma, 20 giu. (askanews) – Una buona prova non basta a Flavio Cobolli, battuto in due set da Sascha Zverev con il punteggio di 6-4, 7-6 in un’ora e 41 minuti di gioco.

Cobolli, vittoria sofferta a Toronto. Avanza anche Sonego: sfiderĂ Rublev. Out Gigante; ATP Toronto: Cobolli soffre ma avanza al terzo turno, stop per Gigante; ATP Washington, Tiafoe raggiunge Cobolli negli ottavi. Arnaldi sfiderĂ Fritz, avanza Medvedev e Rublev ko.

Cobolli avanza al Masters 1000 di Toronto, vittoria anche per Sonego, Gigante si arrende a Diallo. Ecco cosa è successo - Va in scena il secondo turno del Masters 1000 di Toronto con tre tennisti italiani scesi in campo. Secondo msn.com

Sinner e Cobolli: una vittoria e una sconfitta con lo stesso valore - Passa Sinner, si ferma Cobolli: una vittoria e una sconfitta con lo stesso valore di Claudio Giua Jannik Sinner (afp) 09 Luglio 2025 Aggiornato 10 Luglio 2025 alle 15:39 3 minuti di lettura ... Da repubblica.it